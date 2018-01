FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen und eine starker Eurokurs haben den Dax am Donnerstagnachmittag tiefer ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex fiel zuletzt um 1,33 Prozent auf 13 236,25 Punkte. Seit seinem Rekordhoch bei 13 596 Punkten am Dienstag hat er nun um rund 2,65 Prozent nachgegeben. Vor allem der starke Eurokurs hatte jüngst belastet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel am Donnerstagnachmittag um 0,60 Prozent auf 3621,40 Punkte.

Auch EZB-Präsident Mario Draghi vermochte es am Donnerstag mit seinem Äußerungen nach der Sitzung des EZB-Rates nicht, dem Anstieg der Gemeinschaftswährung Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil: Sie stieg vorübergehend sogar über die Marke von 1,25 US-Dollar. "Eine verbale Intervention sieht anders aus", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Es wirke, als wolle der Markt testen, bei welchem Euro-Kurs die Schmerzgrenze der EZB liege.

Der Kursrutsch nach dem Dax-Rekord überrasche angesichts des hohen Kursniveaus indes kaum, sagten die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar. Anleger würden dann schon einmal Kasse machen. Das ändere allerdings nichts am insgesamt intakten, langfristigen Aufwärtstrend. Erst unter dem Bereich um die 12 700 Punkte könnte sich das Bild trüben./mis/he

ISIN DE0008469008 EU0009658145

AXC0223 2018-01-25/16:26