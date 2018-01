NEW YORK (Dow Jones)--Während die Dollar-Schwäche die Aktienmärkte in der übrigen Welt belastet, starten die US-Börsen mit Gewinnen in den Donnerstagshandel. Kurz nach Handelsbeginn steigt der Dow-Jones-Index um 0,4 Prozent auf 26.358 Punkte. Der S&P-500 rückt um 0,2 Prozent vor und der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent.

Nachdem US-Finanzminister Steven Mnuchin den ohnehin schwächelnden Dollar am Mittwoch unter Druck gebracht hatte, indem er die Schwäche der heimischen Währung als "gut für den Handel" bezeichnete, ist es am Donnerstag EZB-Präsident Mario Draghi, der den Euro-Bullen Futter liefert. Der Euro stieg erstmals seit mehr als drei Jahren über 1,25 Dollar, weil Draghis Auftritt im Anschluss an den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) dem Markt nicht taubenhaft genug war. "Vor allem seine Aussagen zum Wirtschaftsaufschwung in Verbindung mit der erwarteten Inflationsentwicklung überraschen", kommentiert eine Devisenhändlerin. "Sein lauwarmer Kommentar zum Euro beeindruckt nicht nach den Aussagen von Mnuchin am Vortag", ergänzt sie.

Die EZB hatte - wie weithin erwartet - ihre Geldpolitik unverändert belassen. Während der anschließenden Pressekonferenz hob Draghi die Wachstumsdynamik hervor und prognostizierte einen mittelfristigen Anstieg der Inflation auf bereinigter Basis. Von seinem Tageshoch bei 1,2538 Dollar kommt der Euro aktuell zurück auf rund 1,2470 Dollar.

In den USA gilt das Interesse daneben Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen wie 3M, Caterpillar, Ford, Praxair oder American Airlines. An Konjunkturdaten wurden vorbörslich die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Demnach beantragten in der vergangenen Woche weniger Amerikaner als erwartet erstmals Arbeitslosenhilfe. Überdies wurden die Daten aus der Woche davor nach unten revidiert. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn an der Wall Street folgen der Index der Frühindikatoren und die Zahl der Neubauverkäufe.

Caterpillar und Praxair überzeugen mit solidem Wachstum

Mit einem Kursplus von 0,8 Prozent reagiert die Caterpillar-Aktie auf die Geschäftszahlen des Baumaschinenherstellers. Das Unternehmen hat dank der Belebung in der Bergbau- und Baubranche im vergangenen Jahr deutlich mehr umgesetzt und verdient. Dabei übertraf es die Ende Oktober höher gesteckten Ziele. 2018 dürften viele Märkte weiter wachsen, erwartet der Konzern. Auch Linde-Fusionspartner Praxair meldet ein solides Wachstum. Die Aktie steigt um 3,1 Prozent.

Der Mischkonzern 3M hat ebenfalls besser abgeschnitten als erwartet und sich höhere Ertragsziele gesetzt. Das wird mit einem Kursplus von 0,8 Prozent belohnt.

Die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Ford werden dagegen negativ aufgenommen. Die Ergebnisse des Autobauers für das vierte Quartal lagen knapp unter den Prognosen des Marktes. Analysten sprachen von einem mäßigen Ausblick auf 2018, der geprägt sei von der Erwartung steigender Rohstoffpreise. Finanzvorstand Bob Shanks räumte selbst ein, dass das Unternehmen nicht auf steigende Rohstoffpreise eingestellt sei. Für die Aktie geht es um 2,8 Prozent nach unten.

Gut lief es beim Halbleiterausrüster Lam Research, nachdem die Gesellschaft Zweitquartalszahlen oberhalb der Marktprognosen ausgewiesen hatte. Auch der Ausblick schlug die Erwartungen. Die Titel rücken um 1,7 Prozent vor. Xilinx fallen entgegen der vorbörslichen Indikation, die klar positiv war, um 1 Prozent. Der Speicherchiphersteller verbuchte im dritten Geschäftsquartal Ergebnisse und Umsatzzahlen über Markterwartung. Für das laufende Quartal stellt die Gesellschaft weiter steigende Kennziffern in Aussicht. Einen überzeugenden Quartalsausweis hat auch F5 Networks, ein Spezialist für Netzwerklösungen, vorgelegt. Gleichwohl verliert der Kurs 2,3 Prozent.

Whirlpool steigen um 3,3 Prozent. Der Haushaltsgerätehersteller verbuchte eine Einmalbelastung im Zuge der US-Steuerreform von 420 Millionen Dollar. Die Aktie profitiert indessen weiter von den Anfang der Woche erhöhten Einfuhrzöllen auf Waschmaschinen.

Dollar-Schwäche treibt Rohstoffpreise nach oben

Nutznießer der Dollar-Schwäche sind die Rohstoffpreise. So verteuert sich Rohöl der US-Sorte WTI um 0,7 Prozent auf 66,06 Dollar. Brentöl gewinnt 0,6 Prozent auf 70,95 Dollar. Im Tagesverlauf überstieg der Brentpreis zeitweise erstmals seit fast drei Jahren die Marke von 71 Dollar.

Gold profitiert unterdessen nicht vom schwachen Dollar, hat allerdings am Mittwoch schon kräftig zugelegt und den höchsten Stand seit fast anderthalb Jahren erreicht. Außerdem bremsen steigende Zinsen. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 1.355 Dollar.

Am US-Anleihemarkt geben die Notierungen leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 1 Basispunkt auf 2,66 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.358,35 0,40 106,23 6,63 S&P-500 2.844,48 0,24 6,94 6,39 Nasdaq-Comp. 7.445,96 0,42 30,90 7,86 Nasdaq-100 6.958,05 0,56 38,70 8,78 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,09 1,6 2,08 89,0 5 Jahre 2,45 1,9 2,43 52,9 7 Jahre 2,59 1,6 2,57 34,2 10 Jahre 2,66 1,0 2,65 21,4 30 Jahre 2,92 -0,4 2,93 -14,2 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:13 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2469 +0,37% 1,2423 1,2385 +3,8% EUR/JPY 135,96 +0,34% 135,50 135,17 +0,5% EUR/CHF 1,1708 -0,06% 1,1715 1,1713 -0,0% EUR/GBP 0,8730 +0,32% 0,8702 1,1477 -1,8% USD/JPY 109,05 -0,04% 109,09 109,14 -3,2% GBP/USD 1,4283 +0,05% 1,4276 1,4212 +5,7% Bitcoin BTC/USD 11.230,00 +1,17% 11.450,01 10.918,74 -21,82 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,06 65,61 +0,7% 0,45 +9,3% Brent/ICE 70,95 70,53 +0,6% 0,42 +6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.354,52 1.358,51 -0,3% -3,99 +4,0% Silber (Spot) 17,50 17,57 -0,4% -0,07 +3,3% Platin (Spot) 1.015,55 1.017,00 -0,1% -1,45 +9,3% Kupfer-Future 3,22 3,22 +0,2% +0,01 -2,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2018 09:57 ET (14:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.