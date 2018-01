Die Gemeinschaftswährung erhielt mit dem frühen amerikanischen Handel starke Gebote und so konnte der EUR/USD über die psychologische Marke von 1,2500 steigen, was ihm zum 1. mal seit Dezember 2014 gelang. Das Paar hielt sich vor der EZB Entscheidung in der Nähe der 1,2400 und nach den die Zinssätze und die QE unverändert blieben, nahmen die Gebote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...