Ob Event, Konzert oder Veranstaltung mit Botschaft: Hamburgs schnellste Eventagentur garantiert die optimale Wirkung dank erstklassiger Planung und Umsetzung von der Konzeption über die Künstlerauswahl und Bewerbung bis zur Betreuung vor Ort mit Catering und Security.



"Dank unserer jahrelangen Erfahrung organisieren wir für unsere Kunden im Sinne des One-Stop-Shops jederzeit eine individuell konzipierte Veranstaltung an jedem gewünschten Ort der Welt an. Neben einer Fülle an hochklassigen Künstlern von der Musikbranche über Comedy und Artistik bis zur Moderation betreuen wir jeden Bereich des Events unabhängig von der Anzahl der Gäste", erläutert Daniel Schauten, Geschäftsführer von DS-Eventmanagement. Die international arbeitende Eventagentur findet den passenden Act für jede Veranstaltung, produziert Projekte und Events weltweit und betreut diese mit modernster Technik. Von der Blumendeko bis zur Event-IT wird jeder Bereich professionell abgedeckt und umgesetzt. Eine besondere Herausforderung stellt immer die Security dar. Bestens geschulte und erfahrene Mitarbeiter lösen Konflikte, die aufgrund der großen Anzahl an Menschen auf engen Raum auftreten können, bereits im Ansatz.



Hamburgs erste Adresse für Newcomer



Neben einer großen Zahl an arrivierten Künstler ermöglicht DS-Eventmanagement auch aufstrebenden talentierten Künstlern und Künstlerinnen die passende Bühne zu finden. Schauten: "Wir bringen regelmäßig kreative Talente groß raus. Wer mit einem außergewöhnlichen Act oder einer besonderen Performance auf die große Bühne möchte, kann sich gerne jederzeit bei uns vorstellen."



DS-Eventmanagement Charityprojekte gegen Mangelernährung und Malaria



Weltweit sterben jährlich nach UN-Schätzungen rund 6,3 Millionen Kinder unter 5 Jahren an Mangelernährung sowie an vermeidbaren Krankheiten wie Durchfall oder Malaria. "Als erfolgreiches Unternehmen, das in einer Welt des Überflusses tätig sein darf, denken wir immer auch an all jene Kinder, denen dieses Glück in Deutschland nicht geschenkt ist. Mit unserem Charityprojekt sammeln wir Spenden für Antibiotika, die schwere Infektionen schnell behandeln und damit Leben retten können", erklärt Schauten.



