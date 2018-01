Hannover - Wie erwartet hat die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer heutigen Ratssitzung keine Anpassungen des geldpolitischen Instrumentariums beschlossen, so die Analysten der Nord LB.Damit würden die Leitzinsen unverändert bleiben und auch das Volumen der Nettoanleihekäufe im Rahmen des Expanded Asset Purchase Programme (EAPP) von monatlich EUR 30 Mrd. werde bis mindestens September dieses Jahres auf dem bisherigen Niveau belassen. Der Easing Bias in der Forward Guidance zum EAPP, wonach die Nettoankäufe bei Bedarf hinsichtlich des Umfangs und/oder der Dauer ausgeweitet werden könnten, sei abermals bekräftigt worden. Hier wäre am ehesten eine Adjustierung der Kommunikation zu erwarten gewesen, die die Mehrheit der geldpolitischen Entscheidungsträger heute aber offenbar noch nicht habe wagen wollen. Unangetastet seien denn auch die zinsbezogene Forward Guidance und das Sequencing geblieben, wonach die Leitzinsen erst weit nach dem Ende der Nettoankäufe erhöht würden.

