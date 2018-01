Theresa May drückte alle Knöpfe, die in Davos ein Lächeln auf die Gesichter zaubern: Freihandel, internationale Kooperation, neue Technologien. Nur auf ihr wichtigstes Thema verzichtete die Premierministerin komplett.

Wie verkauft man ein Produkt, von dem man nicht wirklich überzeugt ist? Die britische Premierministerin Theresa May hat sich bei ihrer Rede in Davos einfach dazu entschieden, auf das Wort "Brexit" zu verzichten und auf dem World Economic Forum (WEF) in Davos lieber über die neue globale Rolle, die Großbritannien nach dem Austritt aus der EU spielen möchte, gesprochen. "Global Britain" soll demnach vor allem ein "Digital Britain" sein.

May fallen Auftritte wie in Davos sichtbar schwer. Anders als ihrem Vorgänger David Cameron, der auf der WEF-Bühne locker hin und her wanderte, während er mit dem Publikum plauderte, stand May steif an ihr Rednerpult geklammert.

Dabei hatte sie für die globale Wirtschaftselite in der vollbesetzten Kongresshalle durchaus eine in die Zukunft weisende Botschaft: "Wer in der digitalen Welt an der Spitze sein will, muss zu uns kommen", warb die Britin und lenkte die Aufmerksamkeit vor allem auf die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Hier sieht May für ihr Land die größten Chancen. In ihren Worten steckte zwar viel Reklame, aber es klang doch einladender als das Eingeständnis von Angela Merkel gestern, dass Deutschland bei der Digitalisierung hinterherhinke.

