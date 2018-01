Die Übernahme erschließt Kunden von FiscalNote europäische Expertise und Analyse und Kunden von Shungham Informationen zur nationalen Gesetzgebung in der EU

FiscalNote, das in Washington, D.C. ansässige, auf die Verbesserung der Beziehungen zwischen Unternehmen und Regierungsbehörden spezialisierte Unternehmen, gab heute auf dem Weltwirtschaftsforum in der Schweiz die Übernahme des Unternehmens Shungham mit Sitz in Brüssel bekannt. Shungham stellt über sein Hauptprodukt "EU Issue Tracker" aktuelle Informationen zu geltenden Regularien und Vorschriften in der Europäischen Union zur Verfügung. Mit diesem Schritt festigt FiscalNote seine internationale Führungsposition im Bereich des "Government Relationship Management" (GRM). Hier liefert das Unternehmen bereits Daten zu regulatorischen und rechtlichen Fragen in den Mitgliedstaaten der EU und über 20 Ländern weltweit. Als eines der größten Unternehmen auf dem globalen Markt liefert die kombinierte Organisation umfassende rechtliche und regulatorische Daten und Workflows für die EU und ihre Mitgliedstaaten.

Dank der hoch strukturierten Analyse und umfassenden Fachkenntnis in Bezug auf regulatorische Fragen in der EU genießt der 2010 eingerichtete EU Issue Tracker von Shungham einen ausgezeichneten Ruf. Er hilft führenden globalen Marken wie Coca-Cola, L'Oreal, Nestle, Siemens und BMW, potenzielle Regulierungen bereits während ihrer Ausarbeitung besser zu verstehen. Auf einem Markt, in dem unterschiedliche Anforderungen an die Berichterstattung in den einzelnen Ländern die automatisierte Datensammlung und -auswertung erschweren, bietet Shungham seinen Kunden mit umfassenden Daten und tiefgreifenden Analysen einen entscheidenden Vorteil hinsichtlich strategischer regulatorischer Daten und Compliance.

"Die Veränderungen der globalen politischen Landschaft sorgen für neue und steigende Erfordernisse an die politische Aufklärungsarbeit. Daher benötigen unsere Kunden mehr verwertbare Informationen über die EU und ihre Mitgliedstaaten sowie über andere strategische, globale Regionen", erklärte Tim Hwang, Mitbegründer und CEO von FiscalNote und WEF-Technologiepionier. "Shungham ergänzt unsere KI-basierten Informationen um das so dringend benötigte menschliche Element und liefert unseren Kunden tiefere Einblicke in kommende Vorschriften und Regularien in allen Phasen ihrer Entstehung. Ein Schwerpunkt des Weltwirtschaftsforums ist die Vernetzung in einer im Wandel befindlichen Welt. Daher befähigt diese Übernahme Unternehmen weltweit, ihre Beziehungen zu Regierungen effektiver zu gestalten und stets über globale Updates auf dem Laufenden zu bleiben."

FiscalNote richtete vor fast zwei Jahren die GRM-Kategorie mit der ersten umfassenden Aktionsplattform inklusive Dienste und mobile Anwendungen ein. Die Plattform beinhaltet bereits Daten aus 20 Ländern, und für 2018 wird eine drastische Expansion erwartet, die eines Tages alle Länder der Welt erreichen soll. Shungham ist die zweite Übernahme innerhalb der letzten sechs Monate, mit der FiscalNote seine globale Präsenz und seine Leistungen für Kunden ausbauen möchte.

"Angesichts des bevorstehenden Brexit steigt bei unseren Kunden die Nachfrage nach strategischen Informationen über die EU und ihre Mitgliedstaaten. Die Fusion mit FiscalNote bietet uns die Möglichkeit, unseren kurativen Ansatz schnell auszubauen und zum ersten Mal Automatisierung einzusetzen", erläuterte Michel Ehrlich, CEO bei Shungham. "Die Kombination aus unseren fundierten Kenntnissen über diesen Markt und den Tools für das Kollaborations- und Problemmanagement von FiscalNote erleichtert es unseren Kunden, strategische Maßnahmen zur Lösung geschäftskritischer Fragen zu ergreifen."

