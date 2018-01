Phrasen statt Projekte, Zögern statt Zukunft: Die neue GroKo ist auf dem besten Weg, das Thema Digitalisierung zu verbummeln. Für die digitale Zukunft der Republik gibt es noch eine Chance.

Die Frau auf der Bühne des Weltwirtschaftsforums in Davos wählt drastische Worte. Die Bereitschaft, die Digitalisierung im Bildungssystem zu verankern und lebenslang zu lernen? Nicht ausgeprägt in ihrem Land. Die Verwaltung zuhause? Müsste digital ausgerüstet werden. Und die generelle Stellung des Landes im digitalen Wettbewerb? "Nicht führend", sagt sie.

Die Frau, die da in Davos auf der Bühne redet, heißt Angela Merkel. "Ich sehe die Herausforderungen sehr ernst", sagt die Kanzlerin zum Schluss.

Merkels Auftritt vor der Weltelite liegt nur einen Tag zurück - und könnte von ihrer Politik in Deutschland trotzdem kaum weiter entfernt sein. Denn im Sondierungspapier von Union und SPD ist beim Thema Digitalisierung von kritischer Analyse und Tatendrang so gut wie nichts übrig geblieben. Immerhin: 13 Mal kommt das Wort Digitalisierung im Abschlussdokument vor. Meistens allerdings schmückt das Wort Sätze, die so frisch sind wie Erbsen in einer Instant-Suppe. Neue Ideen, Mut, Visionen gar: Fehlanzeige.

So eine Politik ist nicht nur langweilig, sondern gefährlich für die Republik. Der Wirtschafsstandort Deutschland schneidet schon jetzt in Digitalisierungs-Rankings bloß mittelmäßig ab. Der Digitalisierungsindikator des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung: Platz 17 von 35. Die Versorgung mit Gigabit-Leitungen: Hinteres Mittelfeld. Der Vergleich innerhalb Europas bei der digitalen Verwaltung: 20. Platz.

Für Unternehmer, Bürger und Staat wird diese Lethargie zum Problem. Unternehmer sind angewiesen auf schnelles Internet, wettbewerbsfähige Forschungspartner, gut ausgebildetes Personal. Die Bürger verlangen Datenschutz, zukunftsfähige ...

