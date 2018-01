Die Regeln zur Netzneutralität besagen im Wesentlichen, dass die Anbieter von Internetzugängen (Internet Service Provider, kurz: ISP) ?jedes Byte gleich behandeln? müssen. Es ist demnach nicht erlaubt, gewisse Internetdienste, insbesondere gegen Bezahlung, zu priorisieren und andere Dienste zu drosseln.



Diese Regeln wurden in den USA im Dezember 2017 außer Kraft gesetzt.

Wer sind die Gewinner und Verlierer?

Die Gewinner sind, aus meiner Sicht, eindeutig die Internet Service Provider und Mobilfunkanbieter. In den USA reden wir dabei über Unternehmen wie AT&T (WKN: A0HL9Z), Verizon (WKN: 868402) oder auch T-Mobile US (WKN: A1T7LU). Ich persönlich war überrascht, dass die Aktien dieser Unternehmen nach der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...