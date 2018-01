Matthews, North Carolina (ots/PRNewswire) - Die CEM Corporation ist stolz darauf, die neue Version ihres automatisierten Mikrowellen-Peptid-Synthesizers Liberty PRIME vorstellen zu können. Liberty PRIME ist der effizienteste Peptid-Synthesizer, der je hergestellt wurde, und nutzt eine neue Methodik für die Peptid-Festphasensynthese. Das Gerät zeichnet sich durch eine beispiellose Gesamtzyklusdauer von 2 Minuten (bei 0,1 mmol-Skalierung) aus und produziert nur 50% des Abfalls pro Zyklus im Vergleich zu CEMs hocheffizientem Liberty Blue Peptid-Synthesizer. Liberty PRIME synthetisiert automatisch bis zu 24 Peptide und eignet sich ideal für die Hochdurchsatz-Synthese von Standard- und komplexen Peptiden.



Die verbesserte Effizienz von Liberty PRIME basiert auf der Entwicklung eines "Eintopf"-Kupplungs- und Entschützungs-SPPS-Verfahrens, bei dem der Schritt der Abspaltung von Schutzgruppen direkt in der Kupplungslösung eingeleitet wird, ohne dass es zu einer Entleerung kommt1. Dieser Prozess, der zu sowohl erheblicher Zeit- als auch Lösemittel-Ersparnis führt, wird über ein neues integriertes druckloses Pumpsystem für eine extrem genaue und schnelle Reagenzienzuführung erreicht.



Die mit Liberty PRIME hergestellten Peptide sind von höchstem Reinheitsgrad, was auf den Einsatz der neuen patentierten CarboMAX Coupling-Methodik von CEM bei höheren Temperaturen2 zurückzuführen ist. CarboMAX optimiert die standardmäßige Carbodiimid-Chemie durch schnellere Aktivierung, geringere Epimerisierung und erhöhte Stabilisierung von säureempfindlichen Verbindungen (ex. Phospho, Glyco und hyper-säureempfindliche Harz-Verbindungen). Die mit Liberty PRIME verwendeten Standardmethoden ermöglichen des Weiteren minimale Epimerisierung aller 20 Standard-Aminosäuren bei 100 Grad Celsius, sogar inklusive Histidin und Cystein, was die Anwendung einer Standardmethode ohne routinemäßige sequenzbasierte Optimierung erlaubt. "Liberty PRIME steht für einen bedeutenden Fortschritt in SPPS-Methodik und -Technik, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Wir freuen uns, dass diese Technologie im Markt Anwendung findet, um dem wachsenden Bedarf an synthetischen Peptiden gerecht zu werden", erklärt Jonathan M. Collins, Vice President Business Development.



Informationen zu CEM



CEM Corporation, ein Privatunternehmen mit Sitz in Matthews, North Carolina, ist ein führender Anbieter von Laborinstrumenten. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und Japan sowie ein globales Netz von Vertriebspartnern. CEM entwickelt und produziert Systeme für den Life Sciences-Bereich, analytische Labors und Verarbeitungsanlagen in aller Welt. Die Produkte kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, unter anderem in der Pharmaindustrie, der Biotechnologie, in der chemischen Aufbereitung und Lebensmittelverarbeitung, und in der wissenschaftlichen Forschung.



(1) Zum Patent angemeldet: US20170226152; WO2017070512



(2) Zum Patent angemeldet: US20160176918, EP3037430, JP2016138090, CN105713066, AU2017204172



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/632493/CEM_Liberty_PRIME_A utomated_Microwave_Peptide_Synthesizer.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/585024/CEM_CORPORATION_LOGO.jpg



OTS: CEM Corporation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76005 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76005.rss2



Pressekontakt: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: CEM Corporation Michael Karney Product Manager michael.karney@cem.com (704) 821-7015 unter der Durchwahl 1370