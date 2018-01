Osnabrück (ots) - DIHK-Präsident zum Trump-Besuch in Davos: "Gespräche sind immer gut"



Schweitzer ruft Europäer dazu auf, sich gegen Verletzung der WTO-Regeln zu stemmen



Osnabrück. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat den Besuch von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos begrüßt. Es sei "immer gut", wenn Staats- und Regierungschefs auf internationaler Ebene miteinander redeten, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Dass sich ein US-Präsident für die Sicherung von Arbeitsplätzen in seinem Land einsetze, sei zunächst einmal verständlich. Es sei allerdings "ein Irrweg", wenn Trump dabei auch die Verletzung von Regeln der Welthandelsorganisation WTO in Kauf nehmen wolle. "Das ist ein wichtiger Punkt, an dem wir gegenhalten müssen", betonte Schweitzer. Es gehe darum, "die Vorteile eines Freihandels, der auf klaren Regeln basiert" immer wieder vorzuleben.



