Der US-Biotechkonzern nimmt Abschied von zweistelligen Wachstumsraten. Aber die Alzheimer-Forschung nährt weiterhin die Phantasie für einen neuen Aufschwung - oder eine Übernahme.

Als Übernahme-Objekte stehen amerikanische Biotechfirmen nach wie vor hoch im Kurs. Im operativen Geschäft dagegen sind auch die führenden US-Biotechs nicht völlig vor Konkurrenz und Wachstumsschwächen gefeit.

Ähnlich wie zuvor bereits bei den Branchenführern Amgen und Gilead deutet sich das inzwischen auch beim viertgrößten US-Biotechunternehmen, der Bostoner Firma Biogen, an. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 meldete Biogen zwar noch eine Umsatzsteigerung von sieben Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar. Und auf vergleichbarer Basis, das heißt ohne Berücksichtigung des ausgegliederten Geschäfts mit Medikamenten gegen die Bluterkrankheit (Hämophilie), legten die Erlöse 2017 sogar um 15 Prozent zu.

Für das laufende Jahr 2018 indessen stellt Biogen nur noch eine Umsatzsteigerung auf 12,7 bis 13 Milliarden Dollar in Aussicht, das heißt ein Plus von drei bis sechs Prozent. Es wäre die niedrigste Wachstumsrate seit mehr als einem Jahrzehnt. Der um Sonderfaktoren bereinigte Nettogewinn soll immerhin noch um 13 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar zulegen.

Bei Investoren kamen die Zahlen ungeachtet der deutlichen Verlangsamung am Dienstag trotzdem noch vergleichsweise gut an. Die Biogen-Aktie legte im frühen New Yorker Handel sogar leicht zu. Viele Analysten hatten mit einer etwas schwächeren Prognose gerechnet. Zudem entwickelte sich das Geschäft mit der Neuentwicklung Spinraza, einem Medikament gegen spinale Muskelatrophie, eine erblich bedingte Form von Muskelschwund, unerwartet gut. Das Mittel, das Biogen zu einem Listenpreis von 750 000 Dollar im ersten Jahr vermarktet, lieferte bereits im ersten Jahr auf dem Markt 884 Millionen Dollar Umsatz.

Der Nettogewinn des Konzerns ...

