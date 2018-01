München (ots) - Geplante Themen:



Machtmissbrauch und Sexismus



Was kann die Debatte um metoo bewirken?



Stadt der Rebellion



Ein Roman über das Scheitern der ägyptischen Revolution



Playing God



Eine erschütternde Dokumentation über den Wert des Lebens



Das Hope House



Der spektakuläre Nachbau des Anne-Frank-Hauses in Bregenz



