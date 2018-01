STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Bullenfalle? - Anleger zurückhaltend am EZB Tag

Euro bleibt stark - EZB lässt Zinsen bei Null

Der deutsche Aktienmarkt steht im Zeichen des starken Euro und der EZB-Sitzung. Der Euro ist am Morgen auf 1,2449 US-Dollar geklettert - einen weiteren Höchststand seit nun mehr als drei Jahren. Der ifo Index steigt auf Rekordhoch

Damit verdüstern sich die Wettbewerbsaussichten der zahlreichen auf den Export angewiesenen deutschen Unternehmen immer mehr. Mit großen Sprüngen des Dax nach oben rechnen Händler daher kurzfristig nicht. Der Dax startet 30 Punkte im Minus, arbeitet sich zaghaft leicht ins Plus nach vor. Am Mittwoch war er im späten Handel unter das Novemberhoch bei 13 525 Punkten gerutscht. Damit droht eine Bullenfalle. Die EZB lässt wie erwartet die Zinsen auf Rekordtief. Spannender wird es möglicherweise, ob oder was EZB-Präsidenten Mario Draghi zur Eurostärke sagt. Seine Worte könnten für Bewegungen am Devisenmarkt sorgen - und damit auch beim Dax. Der bullenstarke Euro sorgt für verminderten Preisdruck im Euroraum. Damit rückt das Inflationsziel der EZB in weitere Ferne. Hierauf dürften diejenigen EZB-Ratsmitglieder verweisen, die für eine weiterhin lockere Geldpolitik votieren. Am Morgen kamen bereits gute Signale von der GfK aus Nürnberg. Die deutschen Konsumenten sind und bleiben in Kauflaune. Deutschland: Mit einem leichten und unerwarteten Anstieg auf jetzt 11 Punkte ermittelt die GfK die Beste Konsumlaune seit 2001 und sieht das Ende der Fahnenstange beim Konsumklima noch nicht erreicht. Auch die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich zum Jahresauftakt überraschend verbessert und wieder das Rekordniveau vom November erreicht. Das Geschäftsklima stieg im Januar um 0,4 Punkte auf 117,6 Punkte. Experten sind überrascht. Sie hatten mit einem Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers auf 117,0 Punkte gerechnet.

Software AG mit starkem Schlussquartal Die Software AG hat im Schlussquartal nochmal zugelegt und damit dem starken Euro getrotzt. Allerdings wird man bei der Marge etwas vorsichtiger. Die Software AG peilt eine Marke an zwischen 30 und 32 Prozent. Und damit im schlimmsten Fall weniger als im vergangenen Jahr (31,8 Prozent). Der Gesamtumsatz legte um 2 Prozent auf 268,4 Millionen Euro zu, das bereinigte operative Ergebnis um 9 Prozent auf 98,4 Millionen Euro. Auf Jahressicht erreichte das Unternehmen damit die Finanzziele.

Die Aktie ist gut gelaufen und damit "reif" für Gewinnmitnahmen. Software AG verlieren heute über sieben Prozent.

Ford punktet mit SUVs Auch Ford legt zum Jahresende nochmal zu. Das Geschäft mit SUVs und Pick-up-Trucks brummt. Im vierten Quartal steigt der Umsatz um sieben Prozent auf 41,3 Milliarden Dollar (33,3 Mrd Euro). Unter dem Strich ergab sich ein Überschuss von 2,4 Milliarden Dollar (1,9 Mrd Euro). Damit kehrte Ford in die schwarzen Zahlen zurück. Im vergangenen Jahr stand ein Verlust von knapp 800 Millionen Dollar. Allerdings hatte eine milliardenschwere Abschreibung die Quartalsbilanz außergewöhnlich stark belastet. Trotzdem: Das bereinigte Vorsteuerergebnis sank im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Das liegt an höheren Materialkosten und ungünstigen Wechselkursen.

Börse Stuttgart TV

Jetzt hat es doch noch geklappt. Der DAX kann in dieser Woche ein neues Allzeithoch feiern. Aus technischer Sicht müsste demnach eigentlich alles in Ordnung sein, oder? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14848

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer, der EUWAX Sentiment Index, tritt heute ebenso wie der Dax auf der Stelle. Er pendelt mit kleinen Ausschlägen um die neutrale Null-Linie. Ein Trend bei den Dax Anlegern lässt sich somit nicht ableiten.

Trends im Handel

Auf der Seite der Knock-outs beobachten Händler eine große Nachfrage nach Calls auf Continental und K+S. Beide Unternehmen wurden von Analysten empfohlen.

Bei den Optionsscheinen stehen Calls auf den Euro und auf Netflix hoch im Kurs. Calls auf Visa dagegen werden überwiegend verkauft.

Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0239 2018-01-25/17:13