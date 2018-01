Die USA ist chronisch verschuldet, das drückt den Dollarkurs gegen alle wichtigen Währungen in die Knie. Doch wo liegen die Ursachen? - und worauf müssen Sie sich am Devisenmarkt in Zukunft einstellen. Alles Wichtige erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell mit Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Michael Blumenroth von der Deutschen Bank zur 'Dollar -Krise', den Vorteilen für die Vereinten Nationen und den Auswirkungen auf deneuropäischen und US-Finanzmarkt.