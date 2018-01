München (ots) -



Happy Birthday, LEGO Stein! Vor 60 Jahren entstand aus der einfachen Idee, Bauklötze mit Noppen und Röhren zu versehen, eines der aufregendsten und einflussreichsten Spielzeuge der Welt - der LEGO Stein. Seitdem steht das Spielen mit den bunten Bausteinen aus Dänemark für Freude am Bauen und unendliche Möglichkeiten, durch erfinderisches Spiel seine eigenen Welten zu gestalten.



"Das LEGO Spielerlebnis basiert auf Fantasie und Neugierde. Herzstück ist der LEGO Stein. Mit ihm sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Steine lassen sich immer wieder neu zusammensetzen und kombinieren. So entstehen im Handumdrehen eigene Welten und fantastische Fantasiegebilde. Das hilft jungen Menschen, offen zu bleiben. Es fördert ihren Forscherdrang und die für das 21. Jahrhundert so wichtigen Fähigkeiten, beispielsweise Kreativität, Teamfähigkeit und Problemlösungskompetenz", so Frédéric Lehmann, Geschäftsführer der LEGO GmbH.



Die LEGO Gruppe begann bereits 1949 mit der Produktion des ersten Bausteins. Der LEGO Stein, wie wir ihn heute kennen, ist aber erst neun Jahre später, im Jahr 1958, entstanden. Seitdem hat sich das ikonische Design mit dem Röhren-und-Noppen-System nicht mehr wesentlich verändert. Die einzigartige Form und der Fokus auf Qualität und Sicherheit während der letzten sechs Jahrzehnte sorgen dafür, dass zwei LEGO Steine, die im Abstand von 60 Jahren hergestellt wurden, kompatibel sind.



Kreativität für alle - seit über 60 Jahre



Der LEGO Stein hat sich aufgrund seiner hohen Qualität, der Möglichkeit zur ständigen Neuerfindung und endloser Stunden des Spielvergnügens als zeitlos erwiesen. Das LEGO Spielerlebnis spricht alle Generationen an. Es macht heute noch so viel Spaß wie 1958 und inspiriert damals wie heute Generationen von Bauherren, Schöpfern und Träumern durch die Kraft des Spiels. Während die LEGO Gruppe ständig neue Spielmöglichkeiten geschaffen hat, blieb ihre ursprüngliche Mission unverändert: die Zukunft der Kinder durch Spiel und Fantasie gestalten. Jedes Jahr erhält der LEGO Kundenservice Tausende Briefe von jungen kreativen LEGO Genies, die die Marke immer wieder an ihre Mission erinnern.



Hier nur einige Beispiele:



"Es ist, als ob man in eine andere Welt eintaucht, die man mit seinen Gedanken in ein Paradies verwandeln kann" - Helen (11 Jahre).



"Ich liebe es, weil man bauen und spielen und seine Fantasie benutzen kann" - Lincoln (7 Jahre).



"Alle Kinder sind fantasievoll und beginnen ihre Lebensreise mit unglaublichem Potenzial, Neugier und Kreativität. Durch spielerische Lernerfahrungen werden Kindern wichtige Impulse gegeben. So können sie sich ihre Kreativität und Neugier das ganze Leben über bewahren. Wir wollen auch die Fantasie kommender junger Generationen beflügeln und Kinder weiterhin dazu anregen, von unbekannten Welten zu träumen", so Frédéric Lehmann.



Fakten zum LEGO Stein:



LEGO Gründer Ole Kirk Kristiansen brachte 1949 unter dem Namen "Automatic Binding Bricks" (Bausteine mit automatischer Bindung) die ersten Bausteine auf den Markt. Vier Jahre später wurde der Name zu LEGO Mursten (dänisch für "LEGO Steine") geändert. Damals gab es die Steine in fünf verschiedenen Farben: Weiß, Rot, Gelb, Blau und Grün. Die ursprünglichen Bausteine waren hohl und boten daher beim Zusammenbauen nur eine begrenzte Stabilität. Kinder konnten Modelle bauen. Sobald die Konstruktionen bewegt wurden, fielen sie aber schnell auseinander oder kippten um. Daher wurde intensiv daran gearbeitet, die Stabilität zu verbessern. Im Jahr 1958 war es dann so weit - das Design des LEGO Steins wurde perfektioniert.



Mehr Wissenswertes zum LEGO Stein:



- Sechs "2 x 4" LEGO Steine können auf mehr als 915 Millionen Arten kombiniert werden. - Eine Säule aus etwa 40 Milliarden LEGO Steinen würde bis zum Mond reichen. - Die für die Herstellung von LEGO® Elementen verwendeten Formen haben eine Genauigkeit von 4µ/0,004 mm - weniger als die Breite eines einzelnen Haares. Diese Genauigkeit ermöglicht stabile Konstruktionen. - Anzahl der verschiedenen Farben, die in der Produktion verwendet werden: 60+ - Anzahl der verschiedenen Arten von LEGO Elementen (einschließlich aller Arten von LEGO Steinen und anderen Elementen): 3.700+



Über die LEGO Gruppe:



Die LEGO Gruppe ist ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Firmensitz in Billund, Dänemark, und Hauptniederlassungen in Enfield, USA, London, UK, Shanghai, China, und Singapur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründet und ist heute, nicht zuletzt durch den weltberühmten LEGO Stein, einer der weltweit führenden Spielwarenhersteller. Getreu dem Leitsatz "Only the best is good enough" setzt sich das Unternehmen für die Entwicklung von Kindern ein und fördert und inspiriert die "Baumeister von morgen" durch kreatives Spielen und gleichzeitiges Lernen. LEGO Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und können online unter www.LEGO.com entdeckt werden. Weitere Informationen zur LEGO Gruppe, zu unseren finanziellen Ergebnissen und unserem sozialen Engagement finden Sie unter http://www.LEGO.com/aboutus.



LEGO, das LEGO Logo und die Minifigur sind Marken der LEGO Gruppe. © 2018 The LEGO Group.



