Der Aufsichtsrat der SCY Beteiligungen AG ermächtigt den Vorstand sich an dem Fintech-Unternehmen Fast Finance 24 zu beteiligen.

Frankfurt am Main, den 25. Januar 2018 - Die SCY Beteiligungen AG (WKN: A1PG50) (die "Gesellschaft") plant sich in einem ersten Schritt mit ca. 10% an dem Fintech-Unternehmen Fast Finance 24 Holding P.L.C. ("FF24") zu beteiligen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand ermächtigt, in den kommenden Tagen einen diesbezüglichen Akquisitionsvertrag zu unterzeichnen.

FF24 bietet zwei Onlineangebote zu Verbraucherkrediten. Einfach, transparent und schnell. Die maßgeschneiderten Finanzdienstleistungen eignen sich für viele Personen in Europa mit kurzfristigen wirtschaftlichen Problemen. FF24 bedient sich dabei modernster Softwareanwendungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung jeder Kundenanfrage ermöglichen.

Über SCY Beteiligungen AG Wir, die börsennotierte SCY Beteiligungen AG, verstehen uns als zukunftsorientierter Technologieinkubator, aktiver Investor und Company Builder. Unser Investmentfokus liegt auf produzierenden Unternehmen von nachhaltigen Zukunftstechnologien und Produktinnovationen. Der Zeitpunkt unseres Investments kann dabei sowohl in der Startup-, Turnaround- als auch Expansionsphase liegen. Wir stehen als zuverlässiger Partner beständig an der Seite unserer Beteiligungen. Immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten um ,Strong Constant Yields' für unsere Investoren zu erwirtschaften. Wir wollen die Zukunft im Rahmen unserer Möglichkeiten aktiv mitgestalten.

Über Fast Finance 24 FastFinance 24 besteht aus zwei verschiedenen Online-Angeboten für Verbraucherkredite, der "FF24 Loan" und der "FF24 Rent". Diese bieten maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen für Personen in Europa mit kurzfristigen wirtschaftlichen Problemen. Einfach, transparent und schnell. FF24 bietet Finanzdienstleistungen unter Ausschluss von traditionellen Kreditgebern und Einzelhändlern. FF24 bedient sich dabei modernster Softwareanwendungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung jeder Kundenanfrage ermöglichen.

Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der SCY Beteiligungen AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen.

Kontakt: SCY Beteiligungen AG Mörfelder Landstrasse 74 60598 Frankfurt am Main T +49 69 1532 4006 1 F +49 69 1532 4006 9 E-Mail ir@scy-beteiligungen.de www.scy-beteiligungen.de UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T. +49 (040) 63785410 F: +49 (040) 63786523 E-Mail: ir@ubj.de www.ubj.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SCY Beteiligungen AG Mörfelder Landstrasse 74 60598 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 1532 4006-1 Fax: +49 69 1532 4006-9 E-Mail: ir@scy-beteiligungen.de Internet: www.scy-beteiligungen.de ISIN: DE000A1PG508 WKN: A1PG50

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange

