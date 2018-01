Bonn (ots) - Das Nachhilfe-Team (www.nachhilfe-team.net) ist die erste Online-Plattform, die überprüfte Studenten und Absolventen vermittelt, deren Qualifikationen transparent anzeigt und die es ermöglicht, ohne Bindung oder Registrierung Nachhilfe und Sprachunterricht zu nehmen.



Es wird Nachhilfe für alle gängigen Schulfächern von der 1. bis zur 13. Klasse angeboten und darüber hinaus für Studenten von gängigen Bachelor- und Masterstudiengängen.



Nachhilfe-Team.net ist 2015 als Nachhilfe-Team Bonn gegründet worden und konnte dann schnell aufgrund der innovativen Services, darunter z.B. der Vermittlungsservice, der binnen 48 Stunden für jeden Schüler und für die gängigen Schulfächer einen Nachhilfelehrer findet, wachsen und sich zu einem überregionalen Nachhilfeportal etablieren.



Das Besondere daran: Man muss sich auf www.nachhilfe-team.net weder registrieren, noch ist man an Vertragslaufzeiten gebunden, sodass der Schüler stets flexibel entscheiden kann, wann, wo und wie oft Unterricht stattfinden soll. Damit hier keine Übersicht verloren geht, gibt es nach jedem Unterricht einen Lernfortschrittsbericht zu Inhalt, Dauer und Datum der jeweiligen Einheit.



Die Nachhilfelehrer nehmen außerdem an einem speziellen Motivationssystem teil - dem "Cookie-System": Jeder Nachhilfelehrer im Team erhält eine individuelle Menge an Cookie Points für jede individuelle Leistung, die der Lehrer für das Team erbringt, z.B. in Form von hilfreichem Feedback oder wenn Notenverbesserungen bei Schülern erreicht werden. Durch die Cookie Points wird nach und nach das Honorar der Lehrkraft gesteigert, sodass Lehrer, die länger im Team sind und dieses mehr unterstützt haben, stärker belohnt werden. Darüber hinaus geben Eltern und Schüler regelmäßig Feedback zu ihrem Nachhilfelehrer ab, sodass neben der Überprüfung der Unterlagen die Rückmeldungen der Eltern und Schüler zusätzlich zur Qualitätssicherung beitragen.



OTS: Nachhilfe-Team.net newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129396 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129396.rss2



Pressekontakt: Frank Olschewski Mirecourtstraße 17 53225 Bonn 01575 353 4091 service@nachhilfe-team.net