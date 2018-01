Die Home Depot-Aktie passt in jedes langfristig ausgerichtete Portfolio. Denn mit Investments in die vermeintlich "langweilige" Baumarktkette erzielten Anleger innerhalb der vergangenen zehn Jahre eine Gesamtrendite von rund 735 Prozent (in Euro). Allein seit Januar 2017 steht eine Performance von +29 Prozent zu Buche. Traum-Gewinne, die von vielen Anlegern "links liegen"...

