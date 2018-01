JACKSONVILLE (IT-Times) - Gerüchte über die Errichtung einer eigenen Produktion in den USA gab es schön länger beim chinesischen Solarmodule-Hersteller JinkoSolar Holding Co. Ltd. Unter dem Projekt Volt soll nun ein bislang nicht identifizierter internationaler Produzent von Solarmodulen nach Jacksonville...

Den vollständigen Artikel lesen ...