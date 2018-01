Große Nachfrage nach Cloud-Scale-Lösungen lässt Supermicro mit einer neuen 60-Rack-Einbrennanlage, skalierbarem Rackmanagement und Hochleistungsnetzwerk-Angeboten seine Rackintegration um 600 Racks pro Monat erweitern



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), weltweit führender Anbieter für Enterprise Computing, Speicherung, Netzwerklösungen und Green-Computing-Technologie, meldete heute, dass das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Rackintegration mit Silicon Valleys erster automatisierter, umweltfreundlicher 60-Rack-Einbrennanlage, die robotisierte fahrerlos geführte Fahrzeuge (Automated Guided Vehicles, AGVs) einsetzt, um Abwicklung, Übergabe und Einsatz großer Investitionen in Datenzentren zu beschleunigen.



Als eine der weltgrößten automatisierten Anlagen für umweltfreundliche Rackintegration, die sich in Supermicros Hauptsitz in Silicon Valley befindet, ist das neue Produktionszentrum nun voll betriebsfähig und erhöht Supermicros Rackkapazitäten um 600 Racks pro Monat. Ideal für den Einsatz in großvolumigen Datenzentren ermöglicht die fortschrittliche, neue 3-Megawatt Integrationsanlage es dem Unternehmen unter Verwendung sauberer Brennstoffzellenergie, 60 Racks gleichzeitig an einem einzigen Standort einzubrennen mit Inventar, Server- und Rackintegration allesamt unter einem Dach.



Die auf sauberem Brennstoff basierende Energie minimiert Umweltverschmutzung und verfügt über eine verbesserte Betriebseffizienz, was ein saubereres, sichereres Arbeitsumfeld zufolge hat. Die hochmoderne Anlage generiert ihre eigene auf sauberem Brennstoff basierende Elektrizität, was die CO2-Bilanz drastisch reduziert und prognostizierte Energiekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren um 8 Millionen USD verringert. Ein 3-Megawatt Bloom Energy Server unterstützt die Energiebelastung der Einrichtung und ist so konfiguriert, dass kritische Arbeitsabläufe im Falle eines Stromausfalls aufrechterhalten bleiben, um die Folgen von Unterbrechungen der öffentlichen Stromversorgung zu minimieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Energiequellen bietet die Brennstoffzelle auf viele Arten eine verbesserte Nachhaltigkeit: hohe Effizienz, Reduzierung der Treibhausgase, minimierte Luftschadstoffe und einen verringerten Wasserverbrauch.



"Während unser Datenzentrum-Geschäft weiterhin wächst, passen wir unsere Investitionen an, um sicherzustellen, dass Supermicro über die Produktionskapazität und Fähigkeiten verfügt, unser Unternehmen, unser Datenzentrum und unsere Cloud-Kunden auf unserem Silicon Valley-Campus, der eine Fläche von über 2 Millionen Quadratfuß an Einrichtungen umfasst, vollständig zu bedienen", erklärte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Supermicro verschiffte im letzen Jahr über 1,2 Millionen Units weltweit. Die hochmoderne, umweltfreundliche Anlage trug zu einer Erhöhung unserer Rack-Kapizitäten um 600 Racks pro Monat bei unter Anwendung neuester Automatisierungs- und Robotertechnologien, um den Integrationsprozess der Racks zu optimieren. Kunden des Datenzentrums können nun für ihre großtechnischen Einsätze aus unserem breiten Angebot an branchenführenden, innovativen Server-, Speicherungs- und Netzwerkprodukten wählen, wobei Supermicro ihnen effizient zur Seite steht."



Eine der Schlüsselkomponenten für die Automatisierung der zusätzlichen Rackintegrationen ist der Einsatz von Roboteranlagen. Die Verwendung fahrerloser Transportsysteme, die die Racks von den Montagebändern zu den Einbrennkammern transportieren, vebessert die Verfahrenseffizienz, führt zu Einsparungen und reduziert potentielle Sicherheitsbelange. Ein weiteres entscheidendes Merkmal des neuen Zentrums zur Rackintegration ist die L11 Cluster Test Automation. Weitere Informationen zu Racks von Supermicro finden Sie unter http://www.supermicro.com/products/rack/index.cfm.



Supermicro Rack Scale Design (RSD) steht für eine weitere Technologie, die eine Vielzahl von Datenzentren bereits eingeführt hat. Auf der Basis von Intel® Rack Scale Design (RSD), handhabt Supermicro RSD die Racks verteilter Server, Speicherung und Netzwerkdienste mittels dem Industriestandard entsprechender, moderner APIs, die herstellerübergreifend und über mehrer Servergenerationen hinweg konstant bleiben. Die neueste Version, Supermicro RSD 2.1, unterstützt Hochleistung, eine hohe Dichte und eine verteilte NVMe-Speicherung, was die Effizienz des Datenzentrums drastisch verbessert, Nutzungsmöglichkeiten verstärkt, und Kosten verringert.



Herkömmlicherweise beinhaltet die Erweiterung von Datenzentrumsressourcen die Beifügung von Serverknoten mit festgelegten Computing-, Netzwerk- und Speicherungskennzahlen. Aufgrund der unterschiedlichen Lebenszyklen dieser Ressourcen führt ein Wholesale-Upgrade der Gesamtmenge an Serverknoten oftmals zu einer vorzeitigen Ruhelegung wertvoller Investitionen und unzureichender Verwendung. Daher ist Supermicros ressourcenschonende, verteilende NVMe-Speicherungslösung so wichtig für Kunden, die effizientere, flexible Hyper-Scale-Datenzentren errichten wollen. Weitere Informationen bietet Ihnen dieses ressourcenschonende Supermicro RSD 2.1 Video: https://www.youtube.com/watch?v=84AL3V4HuJ4. Supermicro RSD details are also available at http://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm.



Zu Vernetzungszwecken werden Supermicros neue 25G Top of Rack (ToR) Ethernet-Switches immer beliebter. Kostengünstiger als aktuelle 10G-Switches können sie problemlos so gedrosselt werden, dass sie auch 10G-Netzwerkdienste anbieten können. Zusätzlich bieten sie mit sechs 100G Uplink-Ports eine ausreichende Uplink-Bandbreite. Klicken Sie bitte auf nachfolgenden Link, um weitere Informationen zu Supermicros Netzwerklösungen zu erhalten: http://www.supermicro.com/products/nfo/networking.cfm.



Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI): Daten und Fakten



Supermicro® (NASDAQ: SMCI), führender Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologien, zählt weltweit zu den führenden Anbietern fortschrittlicher Server Building Block Solutions® für Datenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded-Systeme. Supermicro engagiert sich durch seine "We Keep IT Green®"-Initiative für Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten, umweltfreundlichsten Lösungen, die auf dem Markt erhältlich sind.



Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.



Alle anderen Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



