Hannover (ots) - Der Reparatur-Experte Clickrepair veröffentlicht seine jährliche Studie zu Schadenswerten von Smartphones und zum Nutzungsverhalten ihrer Besitzer. Es sind viele Smartphone-Schäden zu verzeichnen, im Verhältnis dazu jedoch weniger Reparaturen: Nicht jeder Schaden wird auch behoben. Lediglich ein Fünftel der Befragten gab an, sein Gerät schon einmal repariert zu haben. Clickrepair zeigt, welche Smartphones besonders robust sind aber auch, welche Schwachstellen sie aufweisen.



In die Studie fließen Daten von mehr als einer Million Geräte ein, zusätzlich die Ergebnisse aus einer Umfrage unter 5000 Smartphone-Nutzer in Kooperation mit Statista. Erstmals wurden auch demografische Daten, wie das Geschlecht der Handynutzer, erfragt. Verblüffend ist, dass 83 Prozent der Frauen ihre Geräte öfter durch Schutzmaßnahmen wie Hüllen oder Folien schützen als Männer, sie aber dennoch mehr Schadenfälle aufweisen. Fast 17 Prozent aller Frauen hatten bereits einen Sturzschaden mit ihrem Smartphone. Unabhängig von Männern und Frauen, werden die häufigsten Smartphone-Schäden in Sachsen-Anhalt verzeichnet, gefolgt von Hamburg und Bayern. Die Thüringer und Rheinland-Pfälzer haben hingegen selten Defekte an ihren Smartphones.



Mit 76,9 Prozent sind Displayschäden die häufigste Schadensursache bei einem Sturz. Bei technischen Schäden ist der Akku am meisten betroffen - bei Samsung sind es stolze 77,7 Prozent und bei Apple 57,8 Prozent. Zudem geht aus der Umfrage hervor, dass iPhones besonders beliebt sind bei 18 - 29 Jährigen. Samsung Handys werden hingegen in fast allen Altersklassen bis 59 Jahren zu ähnlichen Anteilen genutzt.



Im Abschnitt "Smartphone-Reparatur-Ranking" (Clickrepair Reparatur-Check) werden nicht nur einzelne Handy-Modelle hinsichtlich Reparaturanfälligkeit und Kostenaufwand bei einem Schadenfall miteinander verglichen, sondern auch Hersteller. Nokia punktet im Herstellervergleich mit einer sehr guten Note (1,4) - Schlusslicht bildet Apple mit 2,6. "Wir zeigen Verbrauchern mit dem Ranking wie zuverlässig einzelne Geräte sind, oder bei welchen Smartphones es im Schadenfall teuer werden kann." erklärt Marco Brandt, Geschäftsführer von Clickrepair.



Viele weitere Zahlen und Fakten sind in der Smartphone-Studie 2017 kompakt zusammengefasst und unter www.clickrepair.de/studie-2017 zu finden. Zudem finden Sie ein kurzes Begleitvideo zur Studie auf www.clickrepair.de/presse/videos.



