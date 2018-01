Berlin (ots) -



Für Verliebte, Blumenanbeter und Interior-Fans: Zum Valentinstag hat Stardesigner Guido Maria Kretschmer ein traumhaftes Bouquet aus stilvollen Rosen und Lilien in Weiß kreiert. Die "Special Selection by Guido Maria Kretschmer" mit den Lieblingsblumen des Shopping-Queen-Jurors ist exklusiv bei Bloomy Days erhältlich.



Was gibt es Schöneres, als einem lieben Menschen eine Freude zu bereiten? Besonders der Valentinstag, der Tag der Liebenden, gibt dazu die perfekte Gelegenheit. Der romantischste Weg, am 14. Februar seine Liebe, Bewunderung und Zuneigung zu zeigen, ist durch die schönste Sprache der Welt: mit Blumen.



Im Leben des Stardesigners Guido Maria Kretschmer haben Blumen einen ganz besonderen Platz: "Blumen sind für mich Gestalt gewordene Poesie. Sie werden wegen ihrer Vielfältigkeit bestaunt und für ihre Einzigartigkeit geliebt. Ihre Schönheit ist dem ganz besonderen Moment gewidmet." Exklusiv zum Valentinstag hat der Meister für Bloomy Days ein stilvolles Bouquet zum Dahinschmelzen kreiert. Inspiriert von der Sehnsucht nach einer romantischen Winterlandschaft und den mannigfaltigen Blumen in seinem eigenen Garten ist ein Traum in Weiß aus Rosen, Lilien, Schmucklilien, Alstromerien, Disteln und Eukalyptus entstanden. "Lilien sind meine absoluten Lieblingsblumen und ich freue mich sehr, wenn ich Menschen mit meinem Bloomy-Days-Bouquet ein Lächeln aufs Gesicht zaubern darf.", schwärmt Guido Maria Kretschmer über die erstmalige Kooperation mit dem Online-Blumenanbieter.



Wer seinen Herzensmenschen mit der "Special Selection by Guido Maria Kretschmer" überraschen möchte, kann das einzigartige Bouquet zusammen mit einer persönlichen Grußkarte bis zum 11. Februar bestellen, damit dieses pünktlich zum Valentinstag ankommt. Die frischen Blumen werden liebevoll und sicher von Bloomy Days verpackt und direkt nach Hause geliefert.



