Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BMW auf "Underweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Aktien des Autobauers hätten einen Teil ihrer relativen Verluste wieder wett gemacht, da die Ziele für 2018 weniger vorsichtig seien als befürchtet, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch bereitedie Zukunft der Dieselfahrzeuge Sorgen und die Marke JLR habe in Großbritannien für das zweite Quartal Produktionskürzungen angekündigt./ck/mis Datum der Analyse: 25.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0092 2018-01-25/17:47

ISIN: DE0005190003