Die von der Kritik gefeierte Dramaserie versammelt ausgezeichnete Darsteller, wie den Emmy-nominierten Schauspieler Giovanni Ribisi, Marin Ireland, Emmy-Gewinnerin Margo Martindale, Peter Gerety, Libe Barer und Shane McRae.



- Emmy-Gewinner Graham Yost und Bryan Cranston fungieren als Executive Producer.



Amazon hat heute angekündigt, dass das Prime Original Sneaky Pete am 9. März mit einer zweiten Staffel zu Deutschlands beliebtestem Video-Streaming Service Prime Video zurückkehrt. Die von der Kritik gelobte Dramaserie ist eine Co-Produktion mit Sony Pictures Television Studios. Die Serie dreht sich um den Hochstapler Marius (Giovanni Ribisi, Avatar), der aus dem Gefängnis freikommt und sich daraufhin auf der Flucht vor einem gemeingefährlichen Gangster befindet, den er einst bestohlen hat. Da er keinen anderen Ausweg sieht, nimmt er die Identität seines Zellengenossen Pete an und feiert "Wiedervereinigung" mit dessen Familie, um seiner Vergangenheit zu entfliehen.



In der neuen Staffel steht Marius kurz vor einem Neuanfang. Doch dann drohen zwei Schlägertypen, die ihn für Pete halten, damit, die Familie zu töten - Es sei denn, er führt sie zu Petes entfremdeter Mutter Maggie (Jane Adams, Twin Peaks) und zu den Millionen, die sie von ihrem mysteriösen Arbeitgeber gestohlen hat. Marius begibt sich auf einen gefährlichen Pfad, um die flüchtige Maggie zu finden, die Familie zu beschützen, gleichzeitig aber auch den Pete-Betrug aufrecht zu erhalten und das Geld am Ende für sich behalten zu können.



Prime-Mitglieder können die gesamte erste Staffel jederzeit auf Prime Video anschauen, bevor die zehn neuen Episoden exklusiv ab dem 9. März in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit verfügbar sind.



"Wir freuen uns sehr, den Start der zweiten Staffel von Sneaky Pete anzukündigen, nachdem wir so enormen Zuspruch von den Kritikern und unseren Zuschauern für die erste Staffel bekommen haben", sagt Sharon Tal Yguado, Head of Scripted Series, Amazon Studios. "Graham und sein Team haben zusammen eine zweite Staffel kreiert, die den Einsatz für Marius und alle Beteiligen nochmal erhöht."



Die Serie stammt von Bryan Cranston (Breaking Bad) und David Shore (The Good Doctor). Als Executive Producer fungieren Bryan Cranston, Graham Yost (The Americans), James Degus (Der lange Weg), Michael Dinner und Fred Golan (Justified). Neben Giovanni Ribisi sind Margo Martindale (The Americans) als Audrey Bernhardt, Shane McRae (Still Alice - Mein Leben ohne Gestern) als Taylor Bowman, Libe Barer (Parenthood) als Carly Bowman und Peter Gerety (Prime Suspect) als Otto Bernhardt zu sehen.



Die gesamte zweite Staffel von Sneaky Pete wird in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Apple TV oder online unter Amazon.de/primevideo zur Verfügung stehen.



Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unter www.Amazon.de/av-factsheet und www.Amazon.de/primevideo.



Aktuelles zu Amazon Video finden Sie auf Facebook, Twitter und Instagram.



Amazon Video



Das Premium on-Demand-Unterhaltungsangebot von Amazon Video ermöglicht Kunden ihre Lieblingsfilme und -serien dann zu genießen wann sie wollen, wo sie wollen und wie sie wollen. Bei Amazon Video erhalten Kunden:



- Prime Video: Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streaming von über 20.000 Filmen und Serienepisoden, inklusive den von der Kritik gefeierten und preisgekrönten Amazon Originals Serien The Grand Tour, The Man in the High Castle, You Are Wanted, Goliath, Transparent, Mozart in the Jungle und der Kids-Serie Tumble Leaf. - Live Sports: Sportereignisse wie AVP-Volleyball und ATP-Tennis stehen in mehr als 200 Ländern und Territorien rund um den Globus live auf Prime Video zur Verfügung. - Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alle Amazon Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien - Amazon Channels: Mehr als 40 Channels für Prime-Mitglieder, on demand und viele auch live - individuell, unabhängig von Bundles schon ab 2,99EUR monatlich buchbar und jederzeit kündbar - Schneller Zugriff: Schauen sie augenblicklich was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Amazon Video App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, und Apple TV oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie unter amazon.de/av-factsheet - Premium Features: Amazon Video unterstützt u.a. 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR) und ermöglicht mit dem Download-Modus, seine Lieblingsinhalte auch unterwegs offline zu genießen, wenn kein W-LAN zur Verfügung steht.



Mehr über Prime



Weltweit genießen Millionen Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



Über Amazon



Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen unter amazon.de/a-z.



