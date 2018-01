Die Europäische Zentralbank hält trotz Konjunkturboom an der lockeren Geldpolitik fest. Sie hat sich längst in den Dienst der Entschuldung der Südländer gestellt.

Mit Spannung blickten die Finanzmärkte am Donnerstag der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) entgegen. Denn die Währungshüter hatten in den vergangenen Wochen signalisiert, dass sie über eine Änderung ihrer Forward-Guidance, mit der sie die Zinserwartungen der Märkte steuern, nachdenken. Doch das Ergebnis des heutigen Treffens war gemessen an den hohen Erwartungen eine Enttäuschung.

So hielt EZB-Chef Mario Draghi an seiner bisherigen Aussage fest, die Leitzinsen "weit über den Zeithorizont" des Programms zum Kauf von Wertpapieren hinaus auf dem aktuellen Niveau zu belassen. Im Rahmen dieses Programms will die EZB mindestens bis September für monatlich 30 Milliarden Euro Wertpapiere, darunter vor allem Staatsanleihen, kaufen. Ob Draghi das Programm im September abrupt beenden, allmählich ausklingen lassen oder unverändert weiterführen wird, ließ er offen.

Entscheidend sei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...