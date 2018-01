Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Finanzminister Altmaier übergibt in Schloss Bellevue die Erstdrucke der Wohlfahrtsmarken 2018 mit Motiven aus Grimms Märchen "Der Froschkönig" an den Schirmherrn Bundespräsident Steinmeier. In Zeiten zunehmend digitaler Kommunikation sind die Wohlfahrtsmarken das "Salz in der Suppe", weil die damit erlösten Mittel unbürokratisch zur Unterstützung der sozialen Arbeit von AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Paritätischem und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden eingesetzt werden. Besonderer Dank gilt den Menschen, die die Wohlfahrtsmarken ehrenamtlich verkaufen. Die Marken gibt es ab dem 1. Februar bei der Post, den Wohlfahrtsverbänden und unter www.wohlfahrtsmarken.de



OTS: BAGFW e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65567 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65567.rss2



Pressekontakt: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW) Abteilung Wohlfahrtsmarken Werthmannstr. 3A 50935 Köln



Sigrid Forster Leiterin der Abteilung



Tel.: 0221/941 00-30 Fax: 0221/941 00-79 Email: forster@wohlfahrtsmarken.de