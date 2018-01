DIESE UNTERLAGEN SIND NICHT ZUR (DIREKTEN ODER INDIREKTEN) VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, IN KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE UNZULÄSSIG IST, BZW. AN DIESE LÄNDER BESTIMMT.

Medieninformation

CH-Regensdorf, 25. Januar 2018

mobilezone unterzeichnet Kaufvertrag zur Übernahme der TPHCom

mobilezone hat heute den Kaufvertrag zur Übernahme der TPHCom GmbH ("TPHCom") unterzeichnet. Der Kaufpreis für die vollständige Übernahme beläuft sich auf EUR 50 Mio.

TPHCom ist auf die Vermittlung von Mobil- und Festnetzverträgen für den Fachhandel und Online-Plattformen in Deutschland spezialisiert, die sie als Schnittstelle zu den Netzbetreibern unterstützt. Weitere Angaben zur Akquisition der TPHCom können der Medienmitteilung vom 21. Dezember 2017 entnommen werden.

Ausserordentliche Generalversammlung am 9. März 2018

mobilezone plant die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 80 Mio. Die Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung der Akquisition der TPHCom (rund CHF 59 Mio.) dienen und der Gesellschaft die finanzielle Flexibilität für weitere mittelfristige Firmenzukäufe ermöglichen. mobilezone wird zu diesem Zweck am 9. März 2018 eine ausserordentliche Generalversammlung durchführen. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2017 und die Medien- und Analystenkonferenz sind neu am 2. März 2018 vorgesehen.

Für Rückfragen oder weitere Auskünfte:

Markus Bernhard

Chief Executive Officer

mobilezone holding ag

(mobilezoneholding@mobilezone.ch: mailto:mobilezoneholding@mobilezone.ch)

Unternehmensporträt mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'088 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 36.1 Mio. im Berichtsjahr 2016 der führende unabhängige Schweizer Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 900 Mitarbeitende an den Standorten Regensdorf, Urnäsch, Zweidlen, Zug, Wien (A) und Obertshausen (D). Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet der wichtigen Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden sowie Reparaturdienstleistungen runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 123 eigenen Shops in der Schweiz, an 65 Ashop Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten. In Deutschland ist die Gruppe zusätzlich im Grosshandel und in der Belieferung des Fachhandels tätig.

Unternehmensporträt TPHCom

Die TPHCom ist eine Vertriebsgesellschaft in Deutschland, die in der Vermarktung von Dienstleistungsverträgen (Mobilfunk- und Festnetzverträge) und dazugehöriger Hardware im Telekommunikationsmarkt tätig ist. Eigene Systeme und effiziente Prozesse ermöglichen die Abwicklung der Transaktionen mit den Vertriebspartnern als Subdistributoren und den Einzelhändlern. Spezialisiert hat sich die TPHCom auf Onlineanbieter, die sie als Schnittstelle zwischen Netzbetreiber und Partner unterstützt.

