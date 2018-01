Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2880 Pence belassen. Das erste Geschäftshalbjahr 2017/18 sei mit Blick auf die Umsatzentwicklung aus eigener Kraft sowie das operative Ergebnis besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Für das Gesamtjahr rechne der Spirituosenhersteller zwar mit Gegenwind von der Währungsseite, doch dies dürfte durch die Geschäftsdynamik und dank der US-Steuerreform wettgemacht werden./ck/mis Datum der Analyse: 25.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: GB0002374006