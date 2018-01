US-Präsident Trump hat im Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu finanzielle Hilfe für die Palästinenser versprochen. Doch dazu müssen die Palästinenser ihre Gespräche mit Israel wieder aufnehme .

US-Präsident Donald Trump hat seine Entscheidung bekräftigt, dass weitere US-Finanzhilfen für die Palästinenser an deren Rückkehr zu Friedensgesprächen mit Israel gekoppelt sind. Bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Davos sagte er am Donnerstag, das Geld für die Palästinenser liege sozusagen auf dem Tisch, aber sie würden es nicht bekommen, "bis sie sich hinsetzen und Frieden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...