DAVOS (dpa-AFX) - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat sich nach einem Gespräch mit Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras optimistisch zur Zukunft des wirtschaftlich angeschlagenen Euro-Landes geäußert. Nach dem Treffen beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Lagarde, jetzt müsse die griechische Reformagenda zügig umgesetzt werden. Die europäischen Geldgeber Griechenlands müssten zu Erleichterungen bereit sein - nur so könne nachhaltiges Wachstum erzielt werden. Ziel sei es weiter, dass sich Griechenland noch in diesem Jahr wieder alleine an den Märkten finanzieren könne./dm/DP/he

AXC0259 2018-01-25/18:10