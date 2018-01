Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Donnerstag hatte es mal wieder in sich. Der Tag, an dem sich der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt trifft, sorgt häufig für heftige Schwankungen am Kapitalmarkt - wie auch heute. Gespannt wurde an den Monitoren den Worten von EZB-Chef Mario Draghi gelauscht, doch diesmal waren sie alle bekannt. Er lieferte keine neuen Erkenntnisse - und damit zu wenig. Die NordLB schlussfolgerte daraus, dass sich die EZB nun "behind the curve" befinde und damit die Entwicklung das Handeln der Notenbanker bestimme.

In ein ähnliches Horn blies der Kommentar aus dem Hause State Street. "EZB-Präsident Mario Draghi hat genug getan, um diejenigen Marktteilnehmer, die auf eine anhaltende Aufwertung des Euro setzen, bei Laune zu halten, indem er kaum etwas gegen die jüngste Stärke der Einheitswährung unternommen hat."

Nun, diese Einladung des EZB-Präsidenten wurde im Devisenhandel gerne angenommen, der Euro stieg über 1,25 nach 1,20 Dollar zum Anfang des Jahres. Die Position der deutschen exportabhängigen Unternehmen schwächt der feste Euro, in der Folge wurden Aktien verkauft. Der DAX schloss 0,9 Prozent leichter bei 13.298 Punkten. Die Anleihen kamen deutlich unter Druck, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 0,62 Prozent.

Linde profitiert von guten Praxair-Zahlen

Neben Draghi bewegten Unternehmensnachrichten die Kurse. Deutlicher als erhofft wuchs der Linde-Fusionspartner Praxair im vierten Quartal. Sowohl das Mengen- als auch das Preiswachstum entwickelten sich ausgezeichnet. Nach den deutlichen Kursverlusten in der Vorwoche legte die Linde-Aktie 2,8 Prozent zu.

Software AG brachen um knapp 9 Prozent ein. Die Analysten von Bryan Garnier bezeichnen die 2017er Zahlen wie auch den Ausblick auf 2018 als im Großen und Ganzen erwartungsgemäß. Als belastend stufen sie ein, dass Vorstandschef Karl-Heinz Streibich das Unternehmen verlassen werde, zur Nachfolge aber noch nichts zu hören sei. Im SDAX gaben VTG um 2,1 Prozent nach. Die Analysten von Berenberg hatten ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Eisenbahn-Waggonvermieters zurückgezogen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 108,7 (Vortag: 107,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,69 (Vortag: 4,41) Milliarden Euro. Es gab vier Kursgewinner und 26 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.298,36 -0,87% +2,95% DAX-Future 13.302,50 -1,07% +3,50% XDAX 13.307,36 -0,93% +3,47% MDAX 26.865,32 -1,05% +2,54% TecDAX 2.634,94 -0,85% +4,19% SDAX 12.466,24 -0,64% +4,87% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,07 -48 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2018 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.