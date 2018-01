Lieber Leser,

die Gold Fields Aktie kann sich in dieser Woche deutlich erholen. Es steht ein Plus von 6,55 % am Donnerstagvormittag zu Buche. Charttechnisch betrachtet kann sich die Aktie damit über den beiden langfristigen Wochen-Durchschnitten stabilisieren und könnte mit weiter steigenden Gold- und Silberpreisen die langfristige Abwärtstrendlinie ansteuern. Diese verläuft derzeit bei 4,80 US-Dollar je Aktie. Kurse über 5 US-Dollar je Aktie dürften einen technischen Ausbruch bestätigen.

Stabilität ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...