DAX entfernt sich weiter von seinem Rekordhoch - Linde & Praxair dürfen trotzdem jubeln

Am Dienstag durften sich Anleger am deutschen Aktienmarkt noch über ein frisches Allzeithoch im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) freuen. Zwei Tage später ist von dieser Euphorie kaum noch etwas übriggeblieben.

Das war heute los. Nach den gestrigen Kursverlusten sah es am heutigen Donnerstag zunächst so aus, als könnte sich der DAX stabilisieren. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer drehte sogar kurzzeitig in die Gewinnzone. Ein erneut sehr starker Euro und ein schwacher Handelsauftakt an der Wall Street sorgten jedoch für deutliche Kursverluste. Dabei hätten Investoren angesichts erfreulicher Konjunkturdaten und einer anhaltend lockeren Geldpolitik der EZB Grund zur Freude gehabt.

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen ist auch zu Jahresbeginn hervorragend. Dies teilte das ifo Institut mit. Der ifo Geschäftsklimaindex kletterte im Januar auf 117,6 Punkte und damit ein neues Rekordhoch. Optimistisch zeigten sich auch die deutschen Verbraucher. Der GfK-Konsumklima-Index bleibt auf einem hohen Niveau. Zudem bleibt auch in Sachen Geldpolitik alles beim Alten. Die EZB rechnet weiterhin damit, die Leitzinsen auch lange nach dem Ende des laufenden Anleihekaufprogramms auf ihrem Rekordtief bleiben werden. Und trotzdem fand heute ein kleiner Ausverkauf statt.

Den vollständigen Artikel lesen ...