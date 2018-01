Nach Verlusten von knapp 200 Pips in weniger als zwei Tagen hat der USD/CHF am Donnerstag seine Verluste weiter ausgebaut und kollabierte so auf den tiefsten Stand seit August 2015 bei 0,9290. Zuletzt notierte das Paar auf 0,9315 und damit 1,5 Prozent im Minus. Das im Greenback bestehende Verkaufsinteresse hatte im Verlauf des Tages etwas nachgelassen, ...

