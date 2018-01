Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Donnerstagshandel im Minus beendet. Der SMI war am Morgen bereits mit Abschlägen gestartet, konnte sich dann aber bis zum Mittag in Plus vorarbeiten. Die zurückhaltenden Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi und der in Folge deutlich anziehende Eurokurs und schwächere Dollar sorgten auch hierzulande an den Aktienmärkten für Abgaben. Bei den Einzeltiteln standen Clariant nach einem Wechsel des Grossaktionärs und Aryzta nach einer neuerlichen Gewinnwarnung im Fokus. Beide Titel gaben stark nach.

Nach der Bestätigung des EZB-Kurses bei den Leitzinsen und den Anleihekäufen sehen die Volkswirte im laufenden Jahr keine Chancen auf steigende Zinsen in der Eurozone. Zuvor hatte es die Erwartung gegeben, dass die EZB die Weichen in Richtung auf eine Straffung stellen könnte. Der zum Euro schwächelnde Dollar mache es zudem schwieriger, dass in der Eurozone die Kerninflation auf ein Niveau steigt wie von der Notenbank als Zielmarke formuliert. In Folge zog der Euro zum Franken zunächst wieder etwas an, gab danach jedoch kräftig ab.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,68% tiefer bei 9'482,96 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,89% auf 1'554,74 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,75% auf 10'886,49 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 26 im Minus und nur vier im Plus.

Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...