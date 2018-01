Davos - Trotz jüngster Spannungen sieht US-Präsident Donald Trump das Verhältnis seines Landes zu Grossbritannien als vollkommen intakt an. "Wir sind in so gut wie jeder Beziehung auf einer Wellenlänge", sagte Trump am Donnerstag am Weltwirtschaftsforum (WEF) vor einer Begegnung mit der britischen Premierministerin Theresa May.

Man möge einander sehr, sagte Trump. "Wir lieben Ihr Land", sagte er an May gewandt. Wenn es um militärische Fragen gehe, passe kein Blatt zwischen May und ihn. May bestätigte die besondere ...

