Liebe Leser,

"Peer-2-Peer-Funktion jetzt für alle boon-Nutzer verfügbar" - verkündete Wirecard am Mittwoch. Doch im derzeitigen Umfeld ging diese Meldung eher unter. Zu sehr geriet die Wirecard-Aktie am Dienstag unter Druck, als das Papier im Bereich 10% verlor. Da war übrigens das 12-Monats-Hoch in greifbarer Nähe gewesen, denn dieses liegt bei rund 111 Euro. Nach dem Kursrutsch um rund 10% ist dieses nun wieder etwas weiter entfernt. Immerhin, wer lange genug dabei ist, kann immer noch ... (Peter Niedermeyer)

