Der Preis für Öl steigt unaufhörlich. Zum einen, weil Förderkürzungen der Opec offenbar Wirkung zeigen. Und zum anderen, weil sich der US-amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin zum US-Dollar geäußert hat.

Der jüngste Preisturbo für den Ölpreis kam von einem, von dem man es eigentlich nicht erwartet hätte: Dem US-amerikanischen Finanzminister Steven Mnuchin. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos betonte er, dass der schwache Dollar den USA nütze. Das reichte schon, um den Dollar noch weiter zu schwächen, bis auf 1,25 Euro - so tief wie seit 2014 nicht mehr. Zugleich schoss der Preis für ein Barrel Öl wieder deutlich über 70 Dollar, zeitweise bis auf 71,28 Dollar.

Der Zusammenhang ist schnell erklärt: Weil Öl am Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, verbilligt sich der Preis für Abnehmer aus Ländern mit fremden Währungen. Die Aussicht auf steigende Nachfrage lässt den Preis steigen.

Mnuchins Aussagen kommen für den Ölpreis in einer Zeit, die ohnehin von preistreibender Euphorie getragen ist. Die Förderkürzungen der Organisation ölexportierender Staaten (Opec) gemeinsam mit zehn Partnern, darunter Russland, zeigen Wirkung. Seit Januar 2017 werden 1,8 Millionen Barrel Öl pro Tag weniger gefördert.

Seit Monaten fallen die weltweiten Lagerbestände, die in den Jahren zuvor wegen eines Überangebots randvoll gefüllt wurden. In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen ...

