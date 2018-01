Ökonomie-Nobelpreisträger Stiglitz gilt nicht als Freund des US-Präsidenten. Beim Weltwirtschaftsforum attackiert er dessen Steuerpolitik, warnt wachsender Ungleichheit - und sagt, wo Europa von Trump profitiert.

WirtschaftsWoche: Professor Stiglitz, US-Finanzminister Steven Mnuchin hat Donnerstagmorgen in Davos gesagt: Das oberste Ziel der US-Regierung sei es, die Lage der normalen US-Arbeiter zu verbessern. Tut diese Regierung das?Joseph Stiglitz: Nein. Diese Steuer-Rechnung - ich nenne es bewusst nicht Steuerreform oder Steuersenkung - zeigt das doch. Trump lobt sich dafür, dabei handelt es sich um eine Mehrbelastung für die gesamte Mittelklasse Amerikas.

Selbst, wenn man an die Trickle-Down-Theorie, dass mehr Wohlstand für Reiche am Ende allen zugute kommt, glaubt - und diese Theorie ist völliger Quatsch - muss man doch trotzdem die Fakten zur Kenntnis nehmen. Und die besagen: Da macht eine Handvoll Milliardäre in Washington Steuerpolitik für andere Milliardäre. Das wird die Teilung der US-Gesellschaft weiter verstärken.

Viele US-Manager behaupten das Gegenteil: Durch die Steuererleichterungen könnten sie mehr Jobs in den USA schaffen und die Gehälter ihrer Angestellten erhöhen.Es geht gerade Schlimmes vor in den USA: Eine Reihe von Konzernen macht eine PR-Kampagne für die Regierung. Sie sagen, dank der Steuererleichterungen könnten sie die Gehälter der Leute erhöhen. Und dann sehen wir Erhöhungen von acht auf neun Dollar die Stunde. Das ist doch lachhaft. Diese Konzerne sitzen auf zwei Billionen Dollar an Cash-Reserven. Warum brauchen die Steuererleichterungen, um Gehälter so marginal zu erhöhen?

Naja, andere Ökonomen argumentieren: Die Steuerpolitik macht Investitionen in den USA attraktiver. Dadurch entstehen am Ende Jobs, von denen die Mittelschicht profitiert.Wie kann man behaupten, dass eine Regierung, die ...

