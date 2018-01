Mainz (ots) - Woche 04/18 Freitag, 26.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.25 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016



6.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016



6.55 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015



7.35 forum am freitag



7.55 auslandsjournal Deutschland 2018



8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.25 Frontal 21 Deutschland 2018



9.10 Neues Wirtschaftswunder Wer gewinnt beim Aufschwung? Deutschland 2017



9.55 37° Rentnerglück am Goldstrand Im Alter nach Bulgarien Deutschland 2017



10.25 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017



10.55 Alltag Armut - Leben in Bremerhaven-Lehe Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017



18.05 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Aldi-Story Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Tchibo-Story Deutschland 2016



23.10 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Haribo-Story Deutschland 2016



23.55 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Volkswagen-Story Deutschland 2017



0.35 heute-journal



1.05 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015



1.50 Firmen am Abgrund: Das Foto-Unternehmen Kodak Singapur 2016



2.35 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016



3.15 Deutschland, deine Marken Lufthansa Deutschland 2015



4.00 Die Pioniere Amerikas Eine neue Ära



( weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen )



