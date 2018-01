IBM - "The Big Blue" hat zum ersten Mal seit 2012 wieder eine Umsatzsteigerung vermeldet. Der Technologie-Riese hatte den Umschwung zum Cloud-Computing etwas verschlafen und das war deutlich am Aktienkurs zu sehen. Jetzt scheint es, als hätte IBM wieder aufgeholt. Ist der Technologie-Riese jetzt einen Kauf wert und ist der Bösrenwert bei Netflix von über 100 Milliarden US-Dollar gerechtfertigt? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit US-Tech-Experten Christoph Schmidt die Zukunft des Streaminganbieters Netflix und weshalb IBM bald schon wieder ganz oben am Markt mitmischen könnte.