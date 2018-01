Wieder einmal war Wirecard (ISIN: DE0007472060) das Ziel einer Short-Attacke. Ein völlig unbekannter und höchst fragwürdiger sogenannter Research-Dienst

mit dem seltsamen Namen Southern Investigative Reporting Foundation stellt das Geschäftsmodell des erfolgreichen Zahlungsabwicklers in Frage. Und schon stürzte die Aktie (747206) in der Spitze rund 15 Prozent ab. Zum Glück setzte die Börse dann den Handel aus, um den Irrsinn zu stoppen. Nach Wideraufnahme beruhigte sich das Geschehen schnell und die Aktie erholte sich deutlich. Zum Ende des gestrigen Dienstags-Handel stand aber trotzdem noch ein Minus von knapp vier Prozent. Die enorme Volatilität zeigt sich am Tageshoch bei 110,35 Euro und dem Tagestief bei 95,30 Euro - bei sehr hohen Handelsumsätzen ...

