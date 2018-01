Deutsche Waffenexporte landen oft bei zweifelhaften Regierungen. Dagegen helfen nur klare Regeln - und ein starkes Parlament.

So viel Widerspruch war selten. Sigmar Gabriel hatte sein Amt als Wirtschaftsminister 2014 gerade erst angetreten, als er die schwarz-rote Bundesregierung auf das Versprechen verpflichtete, keine Kriegswaffenexporte mehr an Regime zu genehmigen, die ihre Bevölkerung unterdrücken. Heute ist klar - versprochen, gebrochen. In den vergangenen vier Jahren gingen deutlich mehr Waffen ins Ausland als unter der schwarz-gelben Vorgängerregierung. Besonders viel liefern deutsche Unternehmen außerdem nicht in die EU und an Nato-Partner, sondern an zweifelhafte Adressaten. Mehr als 60 Prozent aller Genehmigungen betreffen inzwischen Drittstaaten, also Länder wie Algerien, Ägypten oder das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...