Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Depotstratege Ulf Sommer erklärt, warum der Euro aktuell noch keine großen Probleme macht, in Zukunft aber schon.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Die starke Konjunktur macht den Euro stark. Mit 1,25 Dollar hat die Gemeinschaftswährung binnen zwölf Monaten 15 Prozent aufgewertet. Solange die Weltwirtschaft boomt, verschlechtern sich zwar die Wettbewerbsbedingungen für exportstarke europäische Unternehmen, doch die starke Nachfrage kompensiert diesen Nachteil. Doch ein Effekt ist schon jetzt sicher: Sobald die Firmen ihre im Dollarraum erzielten Erträge in Euro umrechnen, bleibt weniger übrig als noch vor Monaten gedacht. Das wird in so manchen Quartalsbilanzen für böse Überraschungen sorgen - und die Aktienkurse drücken.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

In den letzten Monaten ist die Inflationsrate in Deutschland gestiegen und nähert sich langsam der Zielmarke der Europäischen Zentralbank, welche bei rund zwei Prozent liegt. Vor allem die Energiekosten sowie die Nahrungsmittelpreise haben die Teuerungsrate ...

