Vor der anstehenden türkischen Militäroffensive in Syrien hat der Nato-Generalsekretär Stoltenberg vor ausufernder Gewalt gewarnt. Ein Einsatz müsse immer maßvoll sein. Gleichzeitig äußerte er Verständnis für die Türkei.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Türkei aufgerufen, bei der Offensive in Syrien Augenmaß zu bewahren. "Alle Staaten haben das Recht, sich selbst zu verteidigen, aber das Vorgehen muss verhältnismäßig und maßvoll sein", sagte der Norweger am Donnerstagabend. Zugleich äußerte er allgemein Verständnis für die Regierung in Ankara. "Die Türkei gehört zu den Nato-Staaten, die am stärksten unter Terrorismus leiden", sagte er.

