Die Wertpapierexperten der Royal Bank of Canada (RBC) haben das Kursziel für die Aktien des Flughafen Wien von 33,0 Euro auf 35,0 Euro erhöht. Das Votum bleibt unverändert neutral "Sector Perform".

Im Rahmen einer Branchenstudie erwartet das Analystenteam um Stephanie D'Ath angesichts der schon implementierten Anreizprogramme kaum mehr zusätzliches Wachstumspotenzial für die europäischen Flughäfen. Für das vierte Quartal des Flughafen Wien erwarten die Experten der RBC einen Umsatz von 183,0 Mio. Euro. Im Vorjahresquartal standen 184,7 Mio. zu Buche, heißt es in der jüngsten Studie. Den Nettogewinn sehen sie bei 14,2 Mio. Euro. Im Vorjahr musste der Konzern noch einen Verlust von 7,6 Mio. Euro verschmerzen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 1,41 Euro für 2017, sowie 1,74 bzw. 2,06 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,70 Euro für 2017, sowie 0,87 bzw. 1,04 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Donnerstag schlossen die Flughafen-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,40 Prozent bei 36,30 Euro.

Analysierendes Institut Royal Bank of Canada

ISIN: AT00000VIE62