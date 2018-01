Das Schwierigste kommt zum Schluss: Erst am Ende der Gespräche über den Umbau des Asylsystems wird die EU über die umstrittene Flüchtlingsquote entscheiden. Bis dahin soll der Weg für eine Einigung geebnet werden.

Die EU-Innenminister wollen die umstrittene Flüchtlingsquote voraussichtlich erst am Ende der laufenden Gespräche über den Umbau des Asylsystems verhandeln. Man sei sich in dem Punkt so gut wie einig, sagte der bulgarische Innenminister Valentin Radev am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem EU-Amtskollegen in Sofia. Bulgarien hat bis Ende Juni die EU-Ratspräsidentschaft inne und leitet damit die wichtigen ...

