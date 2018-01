Während der Dax 2017 ein gesundes Plus von 12% aufwies, konnten einige osteuropäische Börsen das deutlich überbieten. Was in 2018 von der Balkan-Region, der russischen Börse, dem Ölpreis und dem russischen Rubel zu erwarten ist, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Osteuropa-Experte Andreas Männicke mit Moderatorin Johanna Claar seine Favoriten bei den osteuropäischen Einzelwerten.