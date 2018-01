Es vergeht kein Tag, an dem Katalonien in Spanien keine Schlagzeilen macht. Jetzt nimmt das Tauziehen zwischen Barcelona und Madrid noch weiter an Fahrt auf. Die Zentralregierung will wieder die Justiz einschalten.

Der Streit zwischen der spanischen Krisenregion Katalonien und der Zentralregierung spitzt sich erneut zu. Madrid kündigte an, die Ernennung des Separatisten Carles Puigdemont zum Kandidaten für das Amt des katalanischen Regionalpräsidenten vor dem Verfassungsgericht anfechten zu wollen. Die juristische Situation des nach Brüssel geflohenen Politikers sei nicht mit dem Amt vereinbar, sagte Vize-Regierungschefin Soraya Sáenz de Santamaría am Donnerstag.

Ministerpräsident Mariano Rajoy habe eine entsprechendes Gutachten beim Staatsrat, einem Beratungsgremium der Regierung, in Auftrag gegeben, das bald vorliegen ...

